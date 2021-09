Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de musique émergente

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 469 750 $ au Festival de musique émergente (FME), qui se déroulera en Abitibi-Témiscamingue jusqu'au 5 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de la Culture et des Communications et la Société de développement des entreprises culturelles consentent la somme de 246 750 $ en vertu de divers programmes. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 123 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. Enfin, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 100 000 $ provenant du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Citations :

« Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue revient en force cette année afin d'offrir aux amateurs de musique le plaisir de renouer avec les découvertes. La mouture 2021 du FME promet de belles surprises grâce aux échanges entre les artistes émergents et ceux déjà bien établis sur la scène musicale québécoise. J'invite les mélomanes de partout au Québec à venir à la rencontre des trouvailles qui les attendent dans la belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer cette nouvelle édition du Festival de musique émergente. Après une longue pause du côté des festivals et des événements, retrouver nos artistes et célébrer ensemble fait le plus grand bien! Non seulement les événements de cette envergure sont des tremplins pour les artistes émergents, mais ils contribuent aussi grandement à la vitalité économique de nos régions. La renommée de ce rendez-vous musical encourage les visiteurs à découvrir les trésors que l'Abitibi-Témiscamingue recèle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de financer des projets porteurs à travers toutes les régions du Québec. Le Festival de musique émergente en est un bon exemple puisque, chaque année, il favorise les échanges entre les acteurs de l'industrie musicale et participe au rayonnement de nos artistes sur les scènes nationale et internationale. C'est pourquoi je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne cet événement dynamique et festif, dont les retombées contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis de l'appui financier accordé par notre gouvernement au Festival de musique émergente, qui est devenu un incontournable dans la région. Les responsables ont fait preuve d'une créativité remarquable pour mettre sur pied cette édition toute spéciale, au plus grand plaisir des festivaliers. Égal à lui-même, ce rendez-vous des amoureux de la musique contribue au rayonnement de notre beau coin de pays, et ce, au bénéfice de la population locale. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Fait saillant :

Le ministère de la Culture et des Communications octroie un montant de 21 750 $ dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec. La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde quant à elle la somme de 150 000 $ en vertu du volet 2 du Programme d'aide aux initiatives innovantes et 75 000 $ en vertu du volet 1 du Programme d'aide à la diffusion en variétés.

