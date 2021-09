Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de montgolfières de Gatineau

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 592 500 $ au Festival de montgolfières de Gatineau, qui aura lieu jusqu'au 6 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 577 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 15 000 $ en vertu du volet 2 du Programme d'aide aux initiatives innovantes.

Citations :

« Je me réjouis que le gouvernement du Québec soutienne le Festival de montgolfières de Gatineau, dont le programme promet d'animer l'Outaouais. Des moments colorés et forts en émotions sont à prévoir avec les fameuses envolées de montgolfières, les spectacles musicaux, les feux d'artifice et les illuminations nocturnes. Tout est mis en place afin que les festivaliers conservent des souvenirs impérissables! J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour pour dire bonjour aux nombreux attraits touristiques de la région et à sa nature spectaculaire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Une fois de plus, cette année, le Festival de montgolfières de Gatineau s'inscrit parmi les plus importants événements culturels estivaux en Outaouais, en proposant aux petits comme aux grands un programme haut en couleur et en émotions, et ce, en toute sécurité. Il ne faut pas manquer cette occasion de venir y faire une envolée rythmée par les nombreuses activités qui vous seront proposées. Je suis fière que notre gouvernement soutienne cet événement et j'invite chaleureusement les Québécoises et les Québécois à venir y faire la fête. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je salue les organisateurs du Festival de montgolfières de Gatineau, qui ont abattu un travail colossal afin d'adapter leur événement au contexte et, ainsi, de le garder bien vivant, au plus grand plaisir des festivaliers! Je suis heureux que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous familial, qui bonifie l'offre touristique de la région de l'Outaouais et favorise son rayonnement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis très fier que les organisateurs du Festival de montgolfières de Gatineau aient réussi à mettre sur pied cette nouvelle édition. Petits et grands adorent contempler ce spectacle fabuleux et coloré, couru par les festivaliers de la région et des environs. Bravo à toute l'équipe! Je vous souhaite le plus vif des succès. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

