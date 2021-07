Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival d'été de Québec

QUÉBEC, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 2 millions de dollars au Festival d'été de Québec, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 18 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 1 million de dollars par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 650 000 $ par le biais du Programme d'appui aux actions régionales. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, contribue à hauteur de 300 000 $ en vertu du Programme d'aide à la diffusion en variétés et de 50 000 $ pour la stratégie de renouvellement grâce au Programme d'aide aux initiatives innovantes (volet 2).

Citations :

« C'est avec enthousiasme que j'accueille le retour du Festival d'été de Québec! Bien implanté au Québec, cet événement propose une expérience unique aux amateurs de musique et bonifie l'offre touristique de la région de la Capitale-Nationale en la rendant vivante et attrayante. Je salue le travail des organisateurs, qui ont su adapter le programme au contexte sanitaire actuel. J'invite les festivaliers à prolonger leur séjour afin de dire bonjour aux attraits de la région. Bon festival! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je félicite les artisans du Festival d'été de Québec 2021, qui ont fait preuve d'agilité et d'audace pour offrir au public un concept immersif ludique, une expérience visuelle et sonore hors du commun ainsi qu'un éventail de spectacles. Je convie les citoyens à savourer le bonheur de retrouver leurs artistes dans cette formule inédite et à renouer avec la longue histoire d'amour qui les unit à cet événement phare de notre capitale nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Lieu de rencontre privilégié entre la population et les artistes, le Festival d'été de Québec a gagné le cœur d'un vaste public féru de spectacles de grande qualité. Ces festivaliers seront heureux de renouer avec l'atmosphère sans pareille du FEQ et avec les artistes dont ils sont fiers. Je suis très heureuse d'encourager la tenue de cet événement, qui constitue un grand moment de notre agenda culturel estival et qui nous offre des spectacles hauts en couleur. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

