Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival celtique de Québec

QUÉBEC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 54 500 $ au Festival celtique de Québec, qui se déroulera jusqu'au 12 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 34 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un montant de 20 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir le Festival celtique de Québec, qui invite les participants à danser au rythme de la musique celte. Pendant trois jours, ceux-ci pourront s'approprier une culture riche en histoire et en plaisirs gourmands par l'entremise d'activités culturelles, éducatives et sportives. Cet événement unique en son genre au Québec rehausse de façon tout à fait originale la qualité de notre offre touristique. Je tiens à saluer la créativité de l'équipe responsable du festival, qui a réussi à adapter ses activités afin de permettre à tous de festoyer en toute sécurité! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis quinze ans, le Festival celtique de Québec est un événement prisé des gens de tous âges, enthousiastes de découvrir et de célébrer la riche culture de nos communautés celtes. L'effervescence qui animera notre Capitale-Nationale au cours des prochains jours donnera un nouvel élan à notre relance touristique et aux retombées économiques qui en découlent. Je félicite les organisateurs et toute l'équipe de bénévoles qui s'investissent pour offrir à nos citoyens et visiteurs des activités qui rivalisent d'originalité! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festival celtique de Québec fait partie des festivités qui permettent de découvrir les différentes influences qui ont contribué à forger la culture québécoise. Je suis convaincue que cette édition spéciale sera très appréciée par les amateurs! J'invite la population à assister à cet événement unique et à profiter de son séjour pour explorer tout ce que nos attraits et nos entreprises touristiques ont à offrir. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

