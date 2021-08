Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festi Jazz Mont-Tremblant

QUÉBEC, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Festi Jazz Mont-Tremblant, qui aura lieu jusqu'au 8 août dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 10 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir le Festi Jazz Mont-Tremblant, un événement renommé qui fait vibrer la région depuis de nombreuses années. La période estivale est idéale pour dire bonjour aux Laurentides et aux plus beaux décors naturels du Québec! J'invite les visiteurs à découvrir ou à redécouvrir les attraits touristiques de la région et à aller à la rencontre de ses artisans. Je souhaite à tous un bon séjour et un excellent festival! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je salue les organisateurs du Festi Jazz Mont-Tremblant, qui ont su adapter leur événement et se réinventer afin de permettre la tenue de ces concerts tant attendus tout en respectant les consignes sanitaires. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous musical, qui bonifie l'offre touristique de la région des Laurentides et favorise son rayonnement. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Festi Jazz Mont-Tremblant est bien implanté dans les Laurentides. Il est la source de moments inoubliables pour plusieurs mélomanes. Je tiens à souligner tout le travail accompli par l'organisation! Grâce à elle, cet événement estival, qui se tient dans un contexte différent cette année, offre encore une fois de belles découvertes aux festivaliers. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Des changements ont été apportés au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme :





le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales peut désormais représenter 90 % des dépenses admissibles;



le cumul des aides financières provenant du gouvernement provincial passe de 50 à 70 % des dépenses admissibles;



aux fins de l'analyse d'une demande d'aide financière, le nombre maximal de journées considérées pour un événement passe maintenant de 40 à 90;



les promoteurs qui devaient réaliser une étude cette année sont exemptés de cette obligation. Le cas échéant, la dernière étude valide sera considérée lors d'une demande d'aide financière subséquente.

