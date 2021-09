Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Carrefour mondial de l'accordéon

QUÉBEC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 115 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires du 3 au 5 septembre 2021.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de la Culture et des Communications lui a accordé, le 26 novembre dernier, un montant 100 000 $ en vertu du programme Autres interventions particulières en culture et communications. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 15 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations

« Voilà maintenant plus de 30 ans que les amoureux de la musique se rassemblent à Montmagny pour un événement d'exception. Dans un mélange de modernité, de tradition et d'audace, le Carrefour mondial de l'accordéon vous invite à explorer toutes les possibilités artistiques et créatives de l'accordéon à travers les prestations d'artistes talentueux. C'est une priorité pour notre gouvernement de favoriser l'accès à la culture à la grandeur du Québec, et c'est pourquoi nous appuyons cet événement d'envergure internationale où petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir un instrument qui porte une vibrante tradition musicale québécoise. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Votre gouvernement est heureux de participer à la tenue de ce festival devenu un incontournable dans la région de Chaudière-Appalaches. Cet événement de renommée internationale dynamisera les rues de Montmagny pour le plus grand plaisir des amoureux de cet instrument incomparable qu'est l'accordéon, pouvant s'adapter à tous les styles de musique. J'invite les visiteurs à venir en grand nombre pour célébrer le talent de ces musiciens hors pair. Je souhaite que les festivaliers ainsi que les artistes et leurs accompagnateurs profitent au maximum de leur séjour pour découvrir les attraits touristiques à proximité et, pourquoi pas, d'en prolonger la durée afin de visiter la belle région de la Chaudière-Appalaches. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très fière de la créativité dont fait preuve l'équipe du Carrefour mondial de l'accordéon pour revoir et adapter sa programmation cette année. Grâce au travail colossal de l'organisation, les visiteurs pourront profiter de trois jours de célébrations musicales en toute sécurité. Je souhaite que cette édition soit mémorable pour toute la région! »

Marie-Eve Proulx, Députée de Côte-du-Sud

