Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie l'événement Osisko en lumière

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer l'événement Osisko en lumière, qui aura lieu jusqu'au 7 août dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 90 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

« Votre gouvernement soutient avec fierté l'événement Osisko en lumière, qui, tous les soirs jusqu'au 7 août, illuminera le ciel de Rouyn-Noranda d'une manière tout à fait originale! Je lève mon chapeau aux organisateurs; ils ont mis sur pied un programme qui promet d'en mettre plein la vue et les oreilles aux festivaliers. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour dire bonjour aux attraits touristiques et aux magnifiques paysages qu'elle offre. Voilà une belle façon de vivre la saison estivale! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les festivals et les événements comme Osisko en lumière bonifient l'offre touristique de l'Abitibi-Témiscamingue en faisant vivre aux visiteurs une expérience unique. Je me réjouis que le gouvernement du Québec encourage cet événement, qui anime la ville de Rouyn-Noranda en mettant en valeur nos ressources naturelles, notre culture, notre patrimoine, nos talents et nos attraits. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Des changements ont été apportés au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme :

le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales peut désormais représenter 90 % des dépenses admissibles;



le cumul des aides financières provenant du gouvernement provincial passe de 50 à 70 % des dépenses admissibles;



aux fins de l'analyse d'une demande d'aide financière, le nombre maximal de journées considérées pour un événement passe maintenant de 40 à 90;



les promoteurs qui devaient réaliser une étude cette année sont exemptés de cette obligation. Le cas échéant, la dernière étude valide sera considérée lors d'une demande d'aide financière subséquente.

