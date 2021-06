Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Appui au festival Le Tremplin de Dégelis

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors que vient de se clore l'édition 2021 du Tremplin de Dégelis, le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à ce festival qui a su divertir une nouvelle fois son public avec un programme relevé.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution de 30 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en raison des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citation :

« Le Tremplin de Dégelis fait partie de la vie culturelle et événementielle du Bas-Saint-Laurent depuis plus de vingt ans. Je désire saluer les organisateurs, qui ont su réaliser un tour de force afin de présenter un événement entièrement webdiffusé, au grand plaisir du public. Ainsi, des humoristes, des interprètes et des auteurs-compositeurs-interprètes de tout âge et bien de chez nous ont eu la chance de profiter de la vitrine exceptionnelle qu'offre ce concours. Une belle occasion de découvrir de nouveaux talents et de se divertir! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme