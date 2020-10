Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2020 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de la poésie

QUÉBEC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Festival international de la poésie, qui se déroule à Trois-Rivières jusqu'au 11 octobre prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 83 000 $ pour soutenir l'organisation de l'édition 2020 du festival, qui a adapté son programme aux mesures sanitaires en cours. Cette contribution est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Notons qu'en cette période de crise sanitaire, toutes les organisations qui bénéficient du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la période été-automne 2020 recevront leur premier versement (80 % du montant total de leur subvention), que leurs activités soient maintenues ou non. S'il y a lieu, le second versement, pouvant atteindre 20 % de l'aide financière, sera effectué selon le portrait des dépenses réellement engagées au moment de l'annulation de l'événement, sur présentation des pièces justificatives requises.

Citations :

« Je tiens à souligner le travail admirable et la créativité des organisateurs du Festival international de la poésie, qui ont travaillé avec détermination pour proposer aux festivaliers un programme de haute qualité et respectueux des mesures sanitaires en vigueur. En ces temps de pandémie, il est plus important que jamais de soutenir les festivals et événements, qui dynamisent le développement économique et touristique de toutes les régions du Québec. Le Festival international de la poésie en fait partie. En plus de contribuer au rayonnement de la Mauricie, il permet à des artistes de chez nous de s'illustrer. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis heureux que notre gouvernement soutienne le Festival international de la poésie. Les visiteurs pourront découvrir, de façon sécuritaire et agréable, de nombreux poètes dans différents sites publics de la ville de Trois-Rivières. J'invite les festivaliers à se renseigner sur les mesures sanitaires en cours et à profiter des beaux moments suscités par cet événement, tout en prenant soin les uns des autres. Je suis on ne peut plus fier du dynamisme des promoteurs, qui font tout en leur possible pour vitaliser l'économie régionale et faire connaître la poésie au grand public. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières

Faits saillants :

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Rappelons que les modifications apportées au programme en 2019 visent :

à offrir un soutien accru aux événements qui encouragent l'intégration des produits locaux dans les festivals et événements;

à fournir un appui aux événements gourmands qui favorisent le rayonnement de l'identité culinaire québécoise et qui contribuent à la reconnaissance du tourisme gourmand au Québec;

à augmenter le cumul d'aide gouvernementale, qui peut atteindre 50 % des coûts admissibles de l'événement.

