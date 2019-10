Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2020 - Début de la période de dépôt des projets pour les festivals et événements

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annonce le début de la période de dépôt des projets dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison été-automne 2020. Jusqu'au 4 décembre 2019 inclusivement, les promoteurs dont les festivals et événements auront lieu entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 peuvent déposer une demande d'aide financière par l'entremise du site Web du gouvernement du Québec.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois ainsi que le rayonnement des régions au Québec et à l'extérieur de ses frontières.

Les représentants d'entreprise ou d'organisme qui désirent présenter une demande doivent consulter les critères d'admissibilité, s'inscrire sur le site Web du gouvernement du Québec et fournir les documents exigés d'ici le 4 décembre 2019 inclusivement.

Citation :

« Nos festivals et événements sont sans contredit une marque distinctive du Québec et contribuent à renforcer notre position en tant que destination de calibre mondial. Ils offrent aux Québécois et aux visiteurs de partout dans le monde l'occasion de vivre des expériences uniques et inoubliables, tout en mettant en lumière l'immense talent de nos créateurs, de nos artistes et de nos artisans. Je salue le travail des promoteurs, qui présentent des propositions novatrices permettant de générer d'importantes retombées économiques aux quatre coins de notre vaste territoire. Ils font ainsi rayonner nos régions au Québec comme à l'international. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Rappelons que les dernières modifications apportées au programme permettent maintenant :

le soutien accru des événements qui favorisent le rayonnement des produits locaux et régionaux par le développement du tourisme gourmand et de l'agrotourisme;

le soutien des marchés de Noël qui visent le tourisme gourmand;

l'augmentation du seuil du taux d'aide financière provenant des ministères et organismes du gouvernement provincial, qui peut atteindre jusqu'à 50 % des coûts admissibles de l'événement.

Lien connexe :

www.quebec.ca/fierpartenaire

