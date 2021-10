Festivals et événements touristiques de la saison été-automne 2021 - Les ministres Nathalie Roy et Caroline Proulx octroient 245 000 $ au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, sont heureuses d'annoncer une aide financière de 245 000 $ au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui se déroulera du 30 octobre au 4 novembre.

La ministre de la Culture et des Communications confirme ainsi une aide de 140 000 $ versée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de ses fonctions. De son côté, Mme Proulx confirme une contribution de 105 000 $ du ministère du Tourisme.

Citations

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi je souhaite souligner le 40e anniversaire du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. La programmation proposée plaira certainement aux publics de tous les horizons et de tous les âges. C'est avec plaisir que nous finançons cet événement d'envergure, dont le succès nous rappelle que toutes les régions du Québec contribuent au rayonnement de la culture! La longévité du Festival est certainement la marque d'un événement d'exception qui a su se tailler une place spéciale dans le cœur des cinéphiles québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis 40 ans maintenant, l'équipe du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue crée d'inoubliables rencontres entre les œuvres cinématographiques et le public. Je souhaite féliciter toute l'équipe du Festival, qui fait en sorte que la magie du cinéma se transporte dans cette région qu'on aime tant, l'Abitibi-Témiscamingue, au grand plaisir des festivaliers d'ici et d'ailleurs. Le gouvernement du Québec est un fier partenaire du Festival, qui contribue à la vitalité culturelle, économique et touristique de la région tout en se distinguant par un rayonnement qui dépasse les frontières. À toutes et à tous, un excellent festival, et bon cinéma! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec soutienne le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui anime la région pour une 40e édition. Bravo à toute l'équipe qui a su se montrer déterminée et créative afin de présenter avec succès cette célébration du 7e art. Je suis convaincu que les festivaliers, petits et grands, apprécient cette occasion unique d'aller à la rencontre des cinéastes qui se font un plaisir de présenter leur univers. J'espère que les participants profiteront de leur passage pour sillonner les routes de la région et partir à la découverte des attraits qui font tout son charme. Bienvenue en Abitibi-Témiscamingue! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Faits saillants

L'aide de 140 000 $ versée au Festival par la SODEC comprend une somme de 115 000 $ octroyée dans le cadre du volet 4 du programme d'aide à la promotion et à la diffusion et un montant non récurrent de 25 000 $ pour la tenue d'un événement spécial dans le cadre du 40 e anniversaire du Festival.

anniversaire du Festival. L'aide versée par le ministère du Tourisme a été accordée au Festival dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Liens connexes

