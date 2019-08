Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le festival Présence autochtone et TERRES EN VUES

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au festival Présence autochtone qui se déroule à Montréal jusqu'au 14 août.

La ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 305 000 $ pour soutenir cet événement d'envergure et son maître d'œuvre TERRES EN VUES, société pour la diffusion de la culture autochtone.

Le festival Présence autochtone est une plateforme importante de diffusion de la culture autochtone, traditionnelle et contemporaine. Les visiteurs sont invités à prendre part à cette manifestation culturelle pour découvrir toutes les facettes des arts visuels, de la musique et du cinéma autochtones.

Citations :

« Le festival Présence autochtone est une occasion unique pour explorer l'héritage millénaire des Premières Nations et des Inuits. Toute la population est conviée à se laisser charmer par une programmation riche et variée. Je suis enchantée de ce rendez-vous, devenu un incontournable, qui favorise la découverte et les rapprochements entre les peuples. Bon festival à tous et à toutes! »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Vitrine par excellence du dynamisme culturel des Premières Nations et des Inuits, le festival Présence autochtone en assure la diffusion et la promotion, en plus de contribuer au rapprochement entre les autochtones et les allochtones. Ce grand rassemblement annuel est une belle occasion pour la population québécoise de découvrir ou redécouvrir cette richesse culturelle dans ses formes traditionnelles et contemporaines, et ce, dans un lieu propice au partage et aux échanges. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient le festival Présence autochtone. Cette initiative, qui met à l'honneur le riche passé des Premières Nations et des Inuits, est une occasion de partage incomparable au cours de laquelle les festivaliers auront la chance d'échanger avec les artistes et artisans qui perpétuent ces traditions millénaires. En attirant de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs et en bonifiant l'offre touristique du Québec, cet événement contribue activement à notre dynamisme culturel et économique. J'invite d'ailleurs les participants à prolonger leur séjour dans la grande région de Montréal afin d'approfondir leur découverte de cette métropole vibrante aux multiples attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Au fil des années, Présence autochtone s'est taillé une place de choix par son apport à l'offre culturelle montréalaise. En contribuant à la valorisation des cultures autochtones d'ici et d'ailleurs, notre métropole rayonne une fois de plus en tant que véritable lieu de création et de diffusion. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette célébration des traditions, de la diversité et du dynamisme des Premières Nations et des Inuits. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Liens connexes :

www.quebec.ca/fierpartenaire

