Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival de Lanaudière

QUÉBEC, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un appui financier de 300 000 $ au Festival de Lanaudière, qui se déroule à Joliette jusqu'au 4 août prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de quarante ans, le Festival de Lanaudière accueille, dans un amphithéâtre extérieur dont la renommée acoustique n'est plus à faire, les plus grands musiciens et ensembles classiques du monde.

Le ministère du Tourisme accorde une somme de 300 000 $ dans le cadre du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, est un important partenaire financier du festival, et ce, depuis de nombreuses années.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir le Festival de Lanaudière, un événement d'envergure internationale qui rehausse l'offre touristique de la région et qui attire chaque année des milliers de visiteurs des quatre coins du Québec et du monde. Depuis maintenant quarante-deux ans, ce rendez-vous incontournable génère d'importantes retombées économiques et touristiques, en plus de faire rayonner Lanaudière et le Québec sur la scène mondiale. Le tourisme étant un moteur important de notre économie, j'invite les amateurs de classique à prolonger leur séjour dans cette magnifique région pour en découvrir les nombreux attraits touristiques et culturels. »

Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme

« Le Festival de Lanaudière est un événement prestigieux reconnu partout dans le monde. Chaque année, des artistes de renom en provenance des scènes nationale et internationale s'y produisent au grand plaisir des mélomanes en quête de grands moments musicaux. Au nom du gouvernement du Québec, je salue le dynamisme et l'engagement des femmes et des hommes passionnés qui donnent vie à cette importante célébration musicale, un joyau de l'agenda culturel du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Ministère de la Culture et des Communications :

