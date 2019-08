Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,5 M$ au Vélirium du Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Vélirium du Mont-Sainte-Anne, qui se déroule jusqu'au 1er septembre prochain.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 1 569 900 $ pour soutenir cet événement sportif d'envergure.

Le Vélirium du Mont-Sainte-Anne est un incontournable de la saison estivale pour les amateurs de vélo de montagne. En plus d'accueillir l'élite mondiale, il est l'hôte des premiers Championnats du monde de vélo de montagne électrique UCI.

Afin d'appuyer la réalisation de cet événement, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur accorde une somme de 900 000 $ provenant du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, alors que le ministère du Tourisme attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 604 900 $. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie quant à lui un montant de 65 000 $ issu du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, maintenant renommé le Programme d'appui aux actions régionales.

« Le sport et l'activité physique ont occupé une grande place dans ma vie et continuent de guider mon engagement politique. Mon appui au Vélirium ainsi qu'aux Championnats du monde de vélo de montagne témoigne d'ailleurs de notre effort constant, au gouvernement, de rendre accessible au plus grand nombre une multitude d'activités sportives et récréatives variées. Nous espérons que de nombreuses personnes se sentiront inspirées par les athlètes et adopteront à leur tour de saines habitudes de vie. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est avec grande fierté que votre gouvernement soutient le Vélirium du Mont-Sainte-Anne, qui réunit des cyclistes de montagne figurant parmi les meilleurs du monde. Ce grand rassemblement de calibre international contribue au rayonnement du Québec ainsi qu'à la diversification de l'offre touristique de la région de la Capitale-Nationale. J'invite d'ailleurs les participants et les spectateurs à prolonger leur séjour dans les environs afin d'en découvrir les nombreux attraits touristiques et sportifs, qui sauront charmer les amateurs d'activités en plein air. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Pendant douze jours, des cyclistes en provenance de partout à travers le monde prendront d'assaut les sentiers du Mont-Sainte-Anne. Il s'agit d'une expérience exceptionnelle pour les amateurs de vélo de montagne. J'invite la population à venir encourager les athlètes en grand nombre. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je me réjouis de la tenue du Vélirium du Mont-Sainte-Anne. Cet événement est l'occasion pour notre magnifique région de rayonner à l'international. Attirant des athlètes des quatre coins du globe et des milliers de visiteurs, cette compétition permet de positionner une fois de plus la région de la Côte-de-Beaupré comme un joueur incontournable sur la scène sportive mondiale. J'invite d'ailleurs la population à venir assister à cette compétition d'envergure qui nous tiendra en haleine jusqu'à la fin. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

