Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,4 M$ au Festival d'été de Québec

QUÉBEC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival d'été de Québec (FEQ), qui se déroulera dans la Capitale-Nationale jusqu'au 14 juillet prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, annoncent l'attribution d'une aide financière de 1 450 000 $ pour soutenir cet événement majeur.

Rendez-vous phare de la ville de Québec, le FEQ fait vibrer la Vieille Capitale en accueillant des artistes renommés et de la relève, et ce, au grand plaisir des amoureux de la musique et des rassemblements festifs.

Pour soutenir la réalisation du FEQ, le ministère du Tourisme attribue une somme de 1 million de dollars par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale verse de son côté une aide financière de 450 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales, anciennement le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale. Finalement, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministère de la Culture et des Communications, est aussi un partenaire important du festival, qu'il appuie financièrement depuis de nombreuses années.

Citations :

« Votre gouvernement est heureux de soutenir un événement d'envergure internationale comme le Festival d'été de Québec, qui fait non seulement rayonner la ville et la région sur la scène mondiale, mais qui offre également à de nombreux artistes l'occasion de vivre la magie de se produire devant une foule gigantesque. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise et, en ce sens, cet événement phare du calendrier estival contribue à générer des retombées économiques importantes pour la ville et le Québec. Par ailleurs, j'invite les milliers de festivaliers qui convergent vers les différents sites du festival à profiter de leur passage pour découvrir les nombreux attraits touristiques de Québec et des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Quelle fierté de s'associer à la présentation du 52e Festival d'été de Québec! Ce rendez-vous musical incontournable, réputé à l'échelle internationale, est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des talents d'ici et d'ailleurs, dans le décor extérieur historique et majestueux de notre ville. D'année en année, cet événement a su attirer des milliers de festivaliers, au grand bénéfice de toute notre région. Je tiens à saluer son apport au rayonnement et au dynamisme de la Capitale-Nationale, et j'invite tous les amateurs de musique à venir vivre cette expérience unique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Pour la population de Québec, comme pour les très nombreux visiteurs qui le fréquentent, le Festival d'été de Québec est une célébration vivante et vibrante. À travers un programme d'une qualité exceptionnelle et toujours éclectique, ce rassemblement estival insuffle une vitalité hors du commun à notre culture. Il contribue aussi à l'effervescence des milieux de la chanson et de la musique ainsi qu'au rayonnement de nos artistes et de notre savoir-faire. Pour tout le bonheur et la fraîcheur que le festival apporte dans le paysage musical et artistique de l'été, il mérite notre appui à tous. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Lien connexe :

www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/fier-partenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère de la Culture et des Communications :

Suivez le Ministère sur les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-2112; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Tél. : 418 380-2310; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493; Annie LeGruiec, Responsable des relations avec les médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2363, poste 7213; Johanne Morissette, Directrice des communications, SODEC, Tél. : 514 841-2314

Related Links

http://www.scn.gouv.qc.ca/