Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 50 000 $ aux Correspondances d'Eastman

QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui aux Correspondances d'Eastman, qui se dérouleront du 8 au 11 août 2019.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis dix-sept ans, les Correspondances d'Eastman invitent les passants à rédiger des lettres et à les envoyer aux gens qui leur sont proches. L'événement contribue ainsi à la valorisation de l'écriture et de la lecture au sein de la population.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, alloue une somme de 35 000 $ provenant du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux à l'événement. Pour sa part, le ministère du Tourisme lui attribue 15 000 $ par l'intermédiaire du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« D'année en année, les Correspondances d'Eastman offrent à un public averti la possibilité de partager sa passion pour l'écriture et la lecture, tout en permettant aux néophytes de découvrir les multiples facettes de notre littérature. Grâce aux différentes activités organisées, ils sont nombreux à pouvoir y apprécier la richesse des mots et le talent de nos auteurs. Je suis donc très heureuse que le financement accordé par notre gouvernement contribue à soutenir ce rendez-vous littéraire unique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Je me réjouis du soutien accordé aux Correspondances d'Eastman, un événement au cours duquel les amoureux des lettres et de la littérature sont invités à s'inspirer des lieux pour écrire un mot à une personne qui leur est chère. Ce rendez-vous de création accueille des milliers de participants et contribue au rayonnement de la municipalité ainsi que des Cantons-de-l'Est. Par ailleurs, j'encourage les visiteurs à prolonger leur séjour pour se laisser charmer par les nombreux attraits de cette belle région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Ministère de la Culture et des Communications :

Suivez le Ministère sur les médias sociaux @MCCQuebec

­­

