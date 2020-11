Festivals et événements - Saison été-automne 2020 - Le gouvernement du Québec appuie les Rencontres internationales du documentaire de Montréal

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à la 23e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) qui se déroulent jusqu'au 2 décembre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annoncent l'attribution d'une aide financière de 353 900 $ pour soutenir les RIDM.

Les RIDM sont l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord. Chaque année, les RIDM présentent près d'une centaine de documentaires canadiens et internationaux et proposent, avec le Forum RIDM, un marché du documentaire unique au Québec. Cette année, en raison du contexte de pandémie, les RIDM se dérouleront de façon virtuelle.

« Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent les meilleures œuvres réalisées en cours d'année et font découvrir des documentaristes en provenance du monde entier. Cet important rendez-vous culturel met en lumière l'industrie québécoise du documentaire et le talent de créateurs dont nous sommes fiers. Je salue la vision et la persévérance des organisateurs de ce festival qui, même en format virtuel, sera assurément riche en retombées pour nos auteurs et nos artisans du cinéma. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je tiens à féliciter les organisateurs des RIDM qui ont su relever le défi cette année, en dévoilant une programmation exceptionnelle entièrement virtuelle. Ainsi, les RIDM demeurent une vitrine de grande qualité pour les artistes et artisans du documentaire. Assurément, c'est un rendez-vous qui contribue au positionnement et au rayonnement de Montréal en tant que métropole culturelle. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nos travailleurs et nos entreprises culturelles connaissent de grands défis en ce moment. Les RIDM mettent en lumière toute la créativité dont ce secteur est capable. C'est de cette manière qu'on stimule, en plus de notre culture, notre marché du travail : en créant des occasions d'emploi comme celles que nous soutenons aux RIDM. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 263 000 $ par l'intermédiaire du volet 4 de son programme Aide à la promotion et à la diffusion - Aide aux festivals de films et du programme Aide aux initiatives innovantes.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue des RIDM avec une somme de 60 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale octroie plus de 30 900 $ en vertu de son programme Subvention salariale.

