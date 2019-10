Festivals et événements - Saison été-automne 2019 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 26 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Votre gouvernement est heureux d'annoncer son appui financier au 38e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FICAT) qui se déroule à Rouyn-Noranda jusqu'au 31 octobre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 215 000 $ pour soutenir ce festival. Était présent, aux côtés de Nathalie Roy pour l'occasion, M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, et député d'Abitibi-Est.

Le FICAT présente, en provenance d'une trentaine de pays, plus de 100 films, dont plusieurs premières mondiales et nord-américaines. Il contribue à la diffusion d'un cinéma de qualité à l'extérieur des grands centres et multiplie les occasions de découvertes pour tous les publics.

Citations :

« Voilà un festival qui a relevé le pari de se construire une extraordinaire crédibilité dans l'ensemble de la Planète cinéma, par une programmation de haut calibre qui n'hésite pas à accorder une place de choix aux productions québécoises. Ce succès mérite d'être encouragé, car il fait rayonner notre culture tout en entraînant d'importantes retombées artistiques et socio-économiques pour l'Abitibi-Témiscamingue. Votre gouvernement soutient financièrement des événements comme le FICAT, qui contribuent au dynamisme culturel à la grandeur du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est avec fierté que votre gouvernement soutient un événement comme le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, qui accorde non seulement une vitrine extraordinaire aux talents du Québec, mais qui fait également briller à l'étranger la ville de Rouyn-Noranda et la région. Le tourisme est un facteur important de l'économie québécoise et ce rendez-vous cinématographique contribue à bonifier l'offre touristique du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue s'impose aujourd'hui comme un événement d'envergure international prisé autant du grand public que des artistes. Cela représente une grande fierté pour notre belle région. Je remercie les fondateurs, les organisateurs et les bénévoles de ce grand rendez-vous culturel. Ils sont profondément ancrés dans leur territoire, amoureux de sa culture et de sa nature. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

Soutien financier :

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 135 000 $ par l'intermédiaire du volet 4 de son programme Aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère du Tourisme consent, pour sa part, une aide financière de 70 000 $, qui provient du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 10 000 $ en vertu du programme Appel de projets Grand écran - développement et sensibilisation des jeunes publics à la culture cinématographique.

Lien connexe :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Médias sociaux :

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère du Tourisme

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Johanne Morissette, Directrice des communications, Société de développement des entreprises culturelles, 514 841-2314; Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493