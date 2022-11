Festivals et événements : saison automne-hiver 2022 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 120 000 $ au Salon du livre de Montréal

QUÉBEC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 120 000 $ au Salon du livre de Montréal, qui se déroule jusqu'au 27 novembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en fait l'annonce aujourd'hui.

Cette 45e édition du Salon du livre de Montréal met de l'avant une programmation diversifiée, notamment des rencontres de grands auteurs et de grandes auteures d'ici, tant au Palais des congrès que dans une foule de lieux de la métropole, grâce à son volet Le Salon dans la ville. Plus de 3000 séances de dédicaces sont au programme en plus de plusieurs animations. Des lectures surprises, une vingtaine de grands entretiens, 4 spectacles-cabarets et 30 tables rondes sont proposés aux visiteurs et visiteuses de manière à provoquer des discussions et à leur faire faire des découvertes inédites.

Le Salon du livre de Montréal réserve aussi une place de choix à la littérature jeunesse, notamment grâce à l'Espace des tout-petits, à l'Espace Jeunesse Desjardins et à l'Espace 12-18 Lis-Moi MTL, pour ne nommer que ceux-ci. La programmation met de l'avant plusieurs activités ludiques propices aux découvertes pour les jeunes, qui viennent en grand nombre. Soucieux de participer à l'accessibilité du livre, le Salon revient avec la possibilité d'offrir La lecture en cadeau, en partenariat avec la Fondation pour l'alphabétisation.

Le Salon offre une tribune spéciale cette année à la Foire du livre jeunesse de Bologne qui présente une exposition consacrée à la bande dessinée italienne et des ateliers avec des illustrateurs et illustratrices de renom, tels que Lorenzo Mattotti et Sarah Mazzetti.

Citations

« Le Salon du livre de Montréal célèbre toute la richesse de notre littérature et l'immense talent de nos écrivains et de nos écrivaines, en plus de permettre leur rayonnement tant au Québec qu'à l'étranger. Le livre joue une place fondamentale dans notre culture et je me réjouis de l'appui fidèle de notre gouvernement à cet événement phare. Je dois souligner aussi le rôle clé du Salon auprès du jeune public et des groupes scolaires. La qualité de la littérature jeunesse québécoise est remarquable et elle transparaît dans la programmation du Salon. J'espère que les Québécoises et les Québécois viendront en grand nombre visiter le Salon du livre de Montréal. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre de Montréal constitue une tribune reconnue et bien établie pour la promotion de la création et de la lecture dans la métropole. Chaque année, il est le prétexte pour des milliers de visiteurs et de visiteuses de tous les âges de venir à Montréal afin de rencontrer leurs auteures et auteurs préférés et de faire des découvertes. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 120 000 $ provenant du programme d'aide aux salons du livre.

Lien connexe

Médias sociaux

