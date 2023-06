Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 35 000 $ au Festival du cheval de Princeville

QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 35 000 $ au Festival du cheval de Princeville, qui a lieu jusqu'au 11 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Lors de cette 21e édition, les amateurs et les professionnels du rodéo démontreront leurs talents, au bonheur du grand public. Durant quatre jours, Princeville vibrera ainsi au bruit des sabots des chevaux.

Citations :

« Le Festival du cheval de Princeville accueille chaque année près de 30 000 visiteurs. Source importante de retombées économiques régionales, il favorise les rencontres et le partage d'expérience entre nos cavaliers et leurs collègues de l'international. Je suis ravie que notre gouvernement soutienne un tel événement, qui fait rayonner notre belle région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Sortez vos chapeaux et vos bottes de cowboy et venez participer aux spectacles, aux rodéos, à la parade et à la danse country! De belles activités pour tous les âges vous attendent. Je suis très heureux que notre gouvernement appuie le Festival du cheval de Princeville, et j'en profite pour saluer et remercier son président, Alain Beauchesne, son équipe, les partenaires et les précieux bénévoles. »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

