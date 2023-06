Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 33 000 $ aux Régates de Sorel-Tracy

QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 33 000 $ aux Régates de Sorel-Tracy, qui auront lieu jusqu'au 4 juin prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette année encore, cet événement réunira des coureurs d'ici et d'ailleurs, qui rivaliseront de talent, au grand plaisir des adeptes de vitesse. Cette édition innove avec deux nouvelles catégories de courses et une prestation musicale de Jonathan Roy.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne les Régates de Sorel-Tracy, qui offrent une visibilité importante à la ville et à toute la Montérégie. Ce rassemblement donne l'occasion à nos talentueux coureurs de se mesurer à leurs collègues d'ici et de l'international. Bravo aux promoteurs pour cette belle initiative! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis de cet appui gouvernemental à cette deuxième édition des Régates de Sorel-Tracy. Cet événement entraînera des retombées économiques et touristiques importantes pour la région et permettra à nos citoyens de passer de bons moments. J'invite les participants à visiter nos sites touristiques pour des souvenirs inoubliables. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;

favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

