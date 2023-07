Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 190 000 $ au festival Orford musique

QUÉBEC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 189 620 $ au festival Orford musique, qui se déroule jusqu'au 5 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Orford musique fait partie des événements qui participent à l'attractivité des Cantons-de-l'Est. Chaque été, une quarantaine de concerts en accès libre y sont présentés, réunissant des milliers de mélomanes venus pour se détendre et faire des découvertes musicales.

Citations :

« Je me réjouis de l'appui de notre gouvernement à Orford musique. Les nombreux spectacles proposés chaque été stimulent la créativité des jeunes interprètes tout en participant au développement de leurs talents ainsi qu'à l'essor de leur carrière. Je suis heureux d'inviter la population québécoise à assister aux différents concerts présentés et à découvrir des artistes émergents et de renom. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le festival Orford musique contribue au rayonnement de notre région en tant que destination de choix depuis plus d'une cinquantaine d'années. Des milliers de personnes y viennent pour passer de bons moments et se dépayser. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne cet événement, qui est devenu un incontournable pour les musiciens de la relève. Je félicite l'équipe organisatrice pour ce succès toujours renouvelé! Cela témoigne du talent de nos promoteurs et de la vitalité de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les festivals et les événements sont une véritable vitrine pour l'industrie touristique de la région. Avec la venue de milliers de visiteurs, ce rendez-vous musical insuffle lui aussi du dynamisme économique et touristique aux Cantons-de-l'Est. J'invite d'ailleurs le public à y prendre part en grand nombre pour s'alimenter des plus belles œuvres des compositeurs au programme et à profiter de son passage pour apprécier les attraits des environs. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 78 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également obtenu une bonification de 65 620 $ couvrant deux exercices financiers et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

