Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 30 000 $ au festival Les Rythmes Tremblant

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 32 900 $ au festival Les Rythmes Tremblant, qui a lieu à Mont-Tremblant jusqu'au 12 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Événement très prisé du public en raison de sa programmation diversifiée, le festival Les Rythmes Tremblant fait désormais partie intégrante du paysage événementiel des Laurentides. Ce festival permet à des milliers de personnes de passer des moments exceptionnels au rythme de différents styles musicaux, allant du country au funk. Voilà une occasion unique pour fêter entre amis.

« Parmi les festivals et événements qui dynamisent notre industrie touristique figure le festival Les Rythmes Tremblant, qui permet aux festivaliers de faire de belles découvertes et de passer de bons moments entre amis. Ce festival, à travers son programme riche et varié, fait la renommée du Québec à titre de destination culturelle et confirme le talent de nos artistes. Cette année encore, des musiciens de renom comme de la relève seront au rendez-vous pour faire vivre aux visiteurs des moments inoubliables. Je vous invite à venir nombreux célébrer la musique à Tremblant. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La saison estivale est connue pour ses festivals et événements enlevants qui permettent à la population de s'amuser et de se dépayser. Le festival Les Rythmes Tremblant fait partie de ceux-là. Avec ses concerts géants et ses installations de plein air, c'est l'un des événements importants des Laurentides. Il accueille chaque année de nombreux visiteurs en séjour dans la région, générant ainsi des retombées touristiques et économiques importantes pour les Laurentides et les environs. Je vous invite à réserver un accueil chaleureux aux festivaliers qui séjourneront dans notre magnifique coin. Profitez de ces moments inédits pour faire de belles découvertes musicales. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

