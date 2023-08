Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 8 000 $ au Concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 11 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 8 000 $ au Concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine, qui a lieu jusqu'au 13 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine met en lumière la magnifique plage du Havre-Aubert à travers des œuvres de belle facture. C'est une occasion unique pour de nombreuses familles de passer des moments mémorables dans une ambiance festive.

« Les festivals et les événements permettent au Québec de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Notre gouvernement est heureux de soutenir le Concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine, qui fait la promotion de la région comme destination de choix et qui stimule son économie. J'invite les familles à venir en grand nombre profiter de ces instants uniques. Bon concours! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi les rendez-vous qui font la renommée de la région figure le Concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine, qui allie musique, spectacles, animation, maquillage pour enfants et produits du terroir. Ce rassemblement met en lumière les talents de nos familles et dynamise notre industrie événementielle. Je suis fière du soutien que lui accorde le gouvernement du Québec. J'invite la population à réserver un accueil chaleureux aux visiteurs et à leur faire découvrir nos magnifiques paysages. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

