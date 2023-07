Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 40 000 $ au Festival international Mizik Kreyol

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 40 000 $ au Festival international Mizik Kreyol, qui a lieu à Montréal jusqu'au 23 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international Mizik Kreyol permet chaque année à des milliers de participants de découvrir la musique haïtienne et antillaise à travers un programme riche et varié alliant spectacles musicaux, animations, structures gonflables et maquillages pour les enfants.

Citations

« Grâce à leur offre de grande qualité, les festivals et les événements font la renommée de notre destination. Ils mettent en lumière le talent de nos artisans et participent au dynamisme de notre industrie événementielle. Notre gouvernement est fier de s'associer au succès du Festival international Mizik Kreyol, qui accueille chaque année les grands noms de la musique haïtienne et antillaise dans une ambiance festive. Félicitations aux promoteurs qui travaillent fort pour rendre notre destination toujours plus attrayante! J'invite le public à venir en grand nombre célébrer la diversité culturelle et faire de nouvelles découvertes musicales. N'hésitez pas à prolonger votre séjour pour visiter les nombreux attraits de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

