Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 399 000 $ à L'international des feux Loto-Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 399 000 $ à L'international des feux Loto-Québec, qui a lieu à Montréal jusqu'au 10 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'international des feux Loto-Québec est l'un des événements pyrotechniques les plus importants au monde. Depuis sa première édition, une trentaine de pays d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie y prennent part. Pour cette 37e année, huit spectacles pyromusicaux de calibre international sont prévus. Comme chaque fois, le trophée le plus convoité demeure le Jupiter d'or.

Citation :

« L'international des feux Loto-Québec est devenu, au fil du temps, l'un des rassemblements montréalais les plus prisés. Encore cette année, de magnifiques couleurs illumineront le ciel de Montréal. C'est donc avec plaisir que votre gouvernement soutient ce rendez-vous, qui constitue une vitrine importante pour notre industrie. Des visiteurs affluent chaque été vers la métropole pour y prendre part, générant ainsi des retombées touristiques et économiques considérables. Je vous invite à venir en grand nombre profiter de cette expérience incontournable! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

