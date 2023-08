Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 30 000 $ au Festival du bœuf d'Inverness

QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 30 000 $ au Festival du bœuf d'Inverness, qui a lieu jusqu'au 3 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival du bœuf d'Inverness célèbre sa 41e édition autour d'une programmation riche et diversifiée alliant rodéo, spectacles country et soirées dansantes. Le comité organisateur promet aux participants une édition mémorable et forte en émotions.

Citations :

« Le Festival du bœuf d'Inverness offrira encore cette année des spectacles inoubliables. Le gouvernement du Québec est fier de lui accorder son soutien. Ce rassemblement festif participe à la renommée de la province en tant que destination touristique de choix. Il dynamise son industrie événementielle et stimule son économie. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a travaillé fort pour la réussite de cette édition. J'invite les gens à venir nombreux en famille ou entre amis clore l'été en beauté. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival du bœuf d'Inverness est devenu, au fil des ans, un incontournable au sein du Centre-du-Québec. Cet événement attire chaque année des milliers de festivaliers provenant des quatre coins du Québec. Je suis très heureux de constater que notre gouvernement appuie ce festival faisant rayonner le territoire de L'Érable. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter tous ceux et celles qui participent au succès de cet événement, dont le président, Samuel Dumas, ainsi que les nombreux bénévoles. Il ne reste qu'à inviter la population à aller s'y amuser! Vous remarquerez l'accueil chaleureux des citoyennes et citoyens d'Inverness. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Renseignements: ­­Source: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]