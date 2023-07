Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 28 000 $ au Festival d'Humour de Gatineau

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 28 000 $ au Festival d'Humour de Gatineau, qui a lieu jusqu'au 8 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis déjà trois ans, la Place de la Cité de Gatineau accueille pendant cinq jours plus de 200 000 festivaliers qui viennent rire et profiter du plein air. À cette occasion, de grands noms ainsi que des figures montantes de l'humour d'ici et d'ailleurs sont mobilisés pour rendre la fête agréable.

Citations :

« Par leur diversité et leur singularité, les festivals et événements attirent chaque année des milliers de visiteurs qui génèrent ainsi de nombreuses retombées touristiques et économiques. Le Festival d'Humour de Gatineau fait partie de ceux-ci. Par son programme riche et varié, cet événement contribuera assurément à rendre la région de l'Outaouais plus attrayante aux yeux des visiteurs. Félicitations à nos artisans, qui travaillent dur pour faire de notre industrie touristique l'une des plus dynamiques au monde! J'invite les visiteurs à venir apprécier le talent de nos humoristes, qui promettent de leur en mettre plein la vue. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival d'Humour de Gatineau vient agrandir l'offre événementielle de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais, rehaussant ainsi leur attractivité touristique pendant la saison estivale. Avec cet événement, c'est le talent de nos artisans locaux qui est confirmé. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne ce festival. Cela démontre le dynamisme de notre industrie événementielle. Venez nombreux passer de merveilleux moments en famille et profiter des magnifiques attraits de la région. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Lyann St-Hilaire, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 956-8620; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]