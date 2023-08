Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 25 000 $ au Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines

QUÉBEC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 25 000 $ au Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines, qui a lieu jusqu'au 19 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines accueille chaque année des artistes populaires et de la relève sur trois scènes extérieures du centre-ville. Pour cette 30e édition, les festivaliers auront droit à un programme diversifié alliant spectacles musicaux, gala de lutte, zone gourmande et zone famille, le tout dans une ambiance des plus festives.

Citations :

« La saison estivale, c'est le moment privilégié pour se divertir et faire de nouvelles découvertes artistiques et touristiques. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines, qui accueille chaque année des milliers de participants venus de partout. Ce rassemblement festif dynamise notre industrie événementielle et stimule l'économie de la Chaudière-Appalaches. J'invite le public à venir en grand nombre profiter des activités proposées. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Promutuel de la relève est devenu, au fil des ans, un incontournable et la fierté de toute une région. Je suis heureuse que notre gouvernement accorde son soutien à ce rendez-vous qui met en lumière le savoir-faire des artisans de notre industrie touristique. Cet événement participe à la renommée de la région en tant que destination touristique de choix. Cette année encore, les festivaliers vont s'amuser et faire des découvertes exceptionnelles. J'invite la population de Thetford Mines à leur réserver un accueil des plus chaleureux. Je souhaite que les visiteurs prolongent leur séjour dans les environs pour découvrir ses activités. Bon festival! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

