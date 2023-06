Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 21 000 $ au Rodéo de Charlevoix

QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 21 000 $ au Rodéo de Charlevoix, qui a lieu jusqu'au 25 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement estival très attendu à Charlevoix génère des retombées économiques et touristiques indéniables dans la région. Outre les épreuves de rodéo, les visiteurs pourront se divertir en suivant des cours de danse country ou en profitant des spectacles musicaux. Les plus jeunes pourront même s'initier au pilotage de moto.

Citations :

« Le Rodéo de Charlevoix accueille chaque année de nombreux amoureux de sports équestres de partout au Québec. Fort de ses douze ans d'existence, il a permis à plusieurs amateurs et professionnels de renforcer leur savoir-faire en se mesurant à des collègues plus expérimentés. Je vous invite à venir encourager vos favoris et à profiter des festivités. N'hésitez pas à prolonger votre séjour dans la région pour découvrir ses multiples attraits! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le douzième Rodéo de Charlevoix est l'un des rendez-vous les plus attendus dans notre région cet été. Depuis sa création, il attire chaque année de nombreux visiteurs, contribuant ainsi de manière importante à l'économie locale. Je félicite les promoteurs de ce bel événement, qui rehausse de beaucoup l'attractivité de Charlevoix. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix -Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]