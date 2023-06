Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 19 000 $ au Pow Wow international de Wendake

QUÉBEC, le 30 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 19 000 $ au Pow Wow international de Wendake, qui a lieu à Québec jusqu'au 2 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Pow Wow international de Wendake est un événement qui met en valeur la culture autochtone. Cette année, environ 20 000 visiteurs sont attendus, avec une programmation variée : compétitions internationales de danses et de tambours traditionnels des Premières Nations, conférences thématiques et ateliers culinaires, sans oublier le volet artisanal, qui réunit plus de 40 exposants.

Citations :

« Avec une touche d'originalité qui leur est propre, les festivals et les événements favorisent l'attractivité du Québec en accueillant des milliers de festivaliers. Le Pow Wow international de Wendake fait partie de ces rendez-vous populaires que soutient avec plaisir le gouvernement du Québec. Il met en lumière les traditions autochtones et la solidarité entre les peuples et fait connaître cette culture très riche qui gagne à être connue du grand public. J'invite les visiteurs à venir nombreux, entre amis ou en famille, se divertir et découvrir la diversité culturelle des peuples autochtones. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Pow Wow international de Wendake est une occasion privilégiée pour les amoureux de la culture autochtone de découvrir tous ses secrets. Cet événement est le moment privilégié pour apprendre à connaître la culture et les modes de vie des Autochtones. Au-delà de son caractère festif, ce rassemblement génère des retombées économiques et touristiques importantes pour la région de la Capitale-Nationale. Venez socialiser avec les peuples autochtones et en profiter pour faire de belles rencontres! »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

