Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 19 000 $ au Festival country Saint-Antonin

QUÉBEC, le 30 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 19 000 $ au Festival country Saint-Antonin, qui a lieu jusqu'au 2 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce festival accueille chaque année environ 30 000 participants et offre un programme varié pour tous les goûts : parade aux couleurs westerns, spectacles musicaux, kiosques et jeux gonflables pour les enfants.

Citations :

« Le Festival country Saint-Antonin permet chaque année aux amateurs et aux professionnels du rodéo de partout au Québec et de l'international de se retrouver pour célébrer leur passion. C'est avec plaisir que notre gouvernement s'associe à cet événement, qui génère des retombées considérables sur notre industrie touristique. Bravo aux promoteurs pour les efforts consentis afin de le pérenniser! Je vous invite à venir encourager en grand nombre vos cavaliers favoris. N'hésitez pas à prolonger votre séjour dans le Bas-Saint-Laurent pour profiter de ses attraits. Bon rodéo! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cet événement estival compte parmi ceux qui attirent le plus de gens dans notre région. Le sport équestre fait partie des attraits qui contribuent à notre renommée en tant que destination touristique et qui suscitent un véritable engouement. Devenu un incontournable avec ses milliers de visiteurs chaque année, le Festival country Saint-Antonin dynamise assurément l'économie locale. J'invite toute la population à réserver un accueil chaleureux aux invités et aux touristes qui séjourneront dans notre belle circonscription. Bon festival! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

