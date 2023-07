Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 18 000 $ à Soif de cidre Montréal

QUÉBEC, le 28 juillet 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 18 000 $ à Soif de cidre Montréal, qui a lieu jusqu'au 30 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour une deuxième année, ce rassemblement permettra à plus d'une trentaine de producteurs de cidre venus des quatre coins du Québec de partager leur passion avec de nombreux amateurs, qui pourront déguster leurs produits dans une ambiance festive.

Citation :

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Notre gouvernement est fier de s'associer au succès de Soif de cidre Montréal, un rendez-vous qui propose aux connaisseurs comme aux curieux de belles découvertes. Je vous invite à encourager les exposants et à en apprendre davantage sur leurs produits.»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160 ; Courriel : [email protected] ; Renseignements : Gary Lawrence, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Courriel : [email protected]