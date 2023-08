Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 175 000 $ aux Grands Feux du Casino du Lac-Leamy

QUÉBEC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 175 000 $ aux Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, qui ont lieu à Gatineau jusqu'au 19 août 2023.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Outre les spectacles pyromusicaux présentés sur le site du Musée canadien de l'histoire, cette 26e édition proposera aux participants des expériences culinaires, des prestations artistiques ainsi que des installations d'art numériques et multimédias.

« Les festivals et les événements engendrent des retombées importantes partout à travers le Québec. Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy contribuent à enrichir l'offre touristique de l'Outaouais et à y attirer des visiteurs. En plus de créer un engouement et une ambiance de fête, ils constituent un moteur de développement pour Gatineau. J'invite la population à y participer en grand nombre et à en profiter pour découvrir ou redécouvrir la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy rassemblent et divertissent nos familles. C'est important pour elles d'avoir des occasions comme celle-ci de partager de bons moments. Cet événement, toujours très attendu, génère également des retombées pour nos entreprises et notre communauté. Je salue l'excellent travail du comité organisateur et je souhaite à tous une excellente édition! »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

