Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 15 000 $ à Kénogami en fête

QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 15 000 $ à Kénogami en fête, qui a lieu dans l'arrondissement de Jonquière de la ville de Saguenay du 18 au 20 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement festif, qui célèbre ses 20 ans cette année, rallie petits et grands grâce à une riche programmation musicale et à de l'animation fort diversifiée. Durant trois jours, des prestations de groupes de musique locaux et de nombreuses activités sont offertes sur le site, alors qu'une aire de restauration et une zone d'exposants permettent aux visiteurs de déguster des produits d'ici.

« Au Québec, l'été rime avec festivals et les Québécois vivent suivant leur rythme! Le Saguenay n'y fait pas exception, et je suis très heureuse que notre gouvernement contribue à faire de Kénogami en fête un succès aussi rassembleur, et ce, depuis tant d'années. Non seulement celui-ci favorise le dynamisme de la ville, mais il permet aussi à tous de profiter de l'été en s'amusant et en se divertissant. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plus d'un siècle, Kénogami est réputé pour son architecture singulière, son urbanisme particulier et son héritage industriel axé sur le papier. Mais depuis au moins aussi longtemps, ses habitants sont reconnus pour leur esprit de communauté et leur sens de la fête. C'est pourquoi cet événement connaît un tel succès depuis déjà 20 ans. Je suis heureux que notre gouvernement y contribue en encourageant Kénogami en fête à façonner l'esprit d'appartenance de ses habitants envers leur ville. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

