Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 11 000 $ au Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts

QUÉBEC, le 17 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 11 000 $ au Festival de la truite mouchetée, qui a lieu à Saint-Alexis-des-Monts jusqu'au 25 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis presque quarante ans, ce festival contribue à l'essor de l'industrie touristique québécoise en rassemblant chaque année de nombreux passionnés de la pêche de tous les horizons.

Citations :

« Le Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts offre une occasion unique de mener des activités familiales en été. La pêche, très pratiquée au Québec, permet de réunir les participants autour d'une passion commune. Bravo aux organisateurs, qui travaillent fort pour faire vivre cet événement à travers les années et assurer son succès. Bonne pêche à tous! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts est une vitrine pour notre industrie touristique et suscite un engouement au-delà de nos frontières. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne cet événement, qui gagne en popularité chaque année et contribue à dynamiser l'économie régionale tout en permettant à de nombreuses familles de passer de bons moments dans une ambiance festive. Venez vivre votre passion de la pêche dans la capitale de la truite mouchetée et n'hésitez pas à prolonger votre séjour en Mauricie pour profiter de ses multiples attraits! »

Simon Allaire, député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor (volets marchés publics et ordres professionnels)

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]