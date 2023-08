Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 11 000 $ au Festival de la bière Côte-Nord

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 11 000 $ au Festival de la bière Côte-Nord, qui se déroulera à Baie-Comeau jusqu'au 5 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa création en 2014, ce festival allie concerts de musique et dégustation de bières de microbrasseries québécoises. Il propose aussi quelques cidres et eaux-de-vie de la Côte-Nord et d'ailleurs au Québec.

Citations :

« Ce rendez-vous annuel stimule l'agrotourisme et génère d'importantes retombées économiques et touristiques dans la région. Le gouvernement du Québec est donc heureux de soutenir le Festival de la bière Côte-Nord. J'en profite pour saluer l'engagement des organisateurs, qui mettent en valeur le savoir-faire de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plusieurs années, l'industrie des microbrasseries connaît un essor considérable au Québec. Le Festival de la bière Côte-Nord est une excellente occasion de goûter ce qui se fait de mieux chez nous, en combinant plaisir et découverte de produits locaux qui font notre fierté. J'encourage les participants à explorer davantage la région en partant à la rencontre des artisans et en savourant leurs créations, tout en profitant de la nature, des plages et de nombreux autres attraits. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

