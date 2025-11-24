Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la biennale Parcours Danse qui honorera la création chorégraphique québécoise!

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 553 750 $ à la biennale Parcours Danse, qui se déroule à Montréal jusqu'au 28 novembre 2025. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La biennale Parcours Danse est l'une des principales plateformes professionnelles consacrées à la danse en Amérique du Nord. Elle permet la rencontre d'artistes, de diffuseurs et d'agents de partout à travers le monde autour d'un programme riche et diversifié. Pour la vingtième édition de la biennale, la création chorégraphique québécoise sera mise à l'honneur à travers des rencontres, des périodes de réseautage et des présentations de projets inspirants.

Citations

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec à cette 20e biennale Parcours Danse qui, pour l'occasion, met de l'avant le talent de nos chorégraphes québécois. L'événement représente une occasion extraordinaire de découvrir des artistes d'ici et d'ailleurs avec la venue d'une cinquantaine de diffuseurs et de programmateurs internationaux. Pour notre milieu de la danse qui se démarque partout sur les scènes internationales, il s'agit d'une possibilité incroyable de développement de marchés et de rayonnement pour les talents d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce sont des talents exceptionnels qui fouleront le sol de la région à l'occasion de la biennale Parcours Danse. Je suis fière que nous puissions tenir un événement de cette envergure, qui confirme le statut de Montréal comme destination culturelle de premier plan. Avec l'arrivée de professionnels internationaux et l'achalandage généré dans nos salles et nos commerces, l'impact économique pour la métropole est tangible et contribue directement au dynamisme de celle-ci. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à La Danse sur les routes la somme de 513 750 $ par le biais du programme Soutien à la mission pour l'ensemble de ses activités, dont la biennale Parcours Danse.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 40 000 $ à la biennale provenant du Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]