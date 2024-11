Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Près de 620 000 $ à la Conférence internationale des arts de la scène (CINARS)

QUÉBEC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 619 800 $ à la Conférence internationale des arts de la scène, notamment pour l'organisation de la Biennale CINARS qui se déroulera à Montréal jusqu'au 16 novembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Biennale CINARS est un événement international majeur voué aux arts de la scène, rassemblant plus de 12 000 professionnels issus de divers secteurs de cette discipline. Plus de 300 diffuseurs venus d'une cinquantaine de pays seront également présents pour découvrir la richesse, l'originalité et la pertinence des créatrices et créateurs en arts de la scène au Québec. Ces rencontres permettront à plusieurs artistes d'ici de rayonner à l'international dans les prochaines années. En plus de favoriser cet échange artistique, CINARS organise tout au long de l'année des missions collectives dans les événements de marchés internationaux. Il propose également des formations, du mentorat, des services d'expertise ainsi que des occasions de réseautage uniques.

Citation

« Quelle belle occasion de découvrir nos artistes tout en offrant une vitrine exceptionnelle à nos talents locaux sur la scène mondiale! Je me réjouis que notre gouvernement soutienne cet événement, qui accompagne les artistes d'ici dans leur développement professionnel. Je tiens à saluer le travail remarquable de l'équipe organisatrice de CINARS, qui promet de captiver tous ceux et celles qui participeront à la Biennale. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

En 2024-2025, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, a accordé à la Conférence internationale des arts de la scène, pour l'ensemble de ses activités incluant l'organisation de la Biennale CINARS, la somme de 569 800 $.

Le ministère de la Culture et des Communications remet 50 000 $ dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation;

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Source : Renseignements : Catherine Boucher Attachée de presse Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais 418 802-6833 [email protected] Équipe des relations médias Ministère de la Culture et des Communications 418 380-2388 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse