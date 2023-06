MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le Festival Grand Prix sur Crescent, présenté par le Groupe Brivia et en collaboration avec Sports Interaction Sportsbook et Casino, et Jack Daniel's, aura lieu du 15 au 18 juin au centre-ville de Montréal. Le festival de cette année promet d'être une expérience incomparable pour les participants, offrant pour la toute première fois quatre jours de spectacles musicaux électrisants gratuits, une liste impressionnante de commanditaires et un éventail d'attractions pour toute la famille.

Affiche officielle du 22e Festival Grand Prix sur Crescent (Groupe CNW/The Feldman Agency)

"Nous sommes ravis de ramener le Festival Grand Prix sur Crescent au centre-ville de Montréal pour sa 22e année", a déclaré le nouveau propriétaire et promoteur Rob Segal, président de The Feldman Agency Inc, le plus important groupe de divertissement au Canada. "Grâce au soutien incroyable de nos commanditaires, dont le Groupe Brivia, Sports Interaction Sportsbook et Casino, et plusieurs autres, le festival de cette année promet d'être une véritable célébration du sport automobile, du divertissement et du plaisir en famille. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour vivre une expérience inoubliable et créer des souvenirs mémorables".

En tant que commanditaire principal du festival Grand Prix sur Crescent, le Groupe Brivia apporte son expertise en matière de développement urbain bien conçu et sa passion pour la création de communautés dynamiques. Leur partenariat enrichit toutes les activités du festival et en fait un événement de premier plan qui reflète l'esprit de Montréal. L'engagement du Groupe Brivia à offrir des expériences résidentielles exceptionnelles s'aligne parfaitement avec la vision du festival, et il est ravi de contribuer à l'enthousiasme et à l'énergie de l'événement.

Pour la première fois, le festival accueille Sports Interaction Sportsbook et Casino en tant que commanditaire collaborateur. Il s'agit d'une plateforme de jeux en ligne de renom qui offre aux Canadiens un large éventail de paris sportifs et de jeux de casino. Les visiteurs âgés de 19 ans et plus sont encouragés à s'arrêter à leurs kiosques pour s'inscrire et courir la chance de gagner des billets pour la soirée Maxim Grand Prix Party.

Jack Daniel's , la célèbre marque de whisky, se place sous les projecteurs en tant que commanditaire de la scène principale. Ils transformeront le festival avec leur style emblématique, offrant une expérience musicale inoubliable. Sur la scène Jack Daniel's, les festivaliers assisteront aux performances phénoménales du Sam Roberts Band, reconnu par la critique, et aux mélodies entraînantes d'Andrew Beg. La scène Jack Daniel's sera le cœur du festival, vibrant de l'atmosphère électrique que Jack Daniel's est reconnu de créer. Veuillez consommer de manière responsable.

Le Festival du Grand Prix sur Crescent, propulsé par Charbone Hydrogène , est ravi de compter parmi ses partenaires un fournisseur de premier plan de solutions écologiques à base d'hydrogène, qui se consacre à l'avancement du transport durable et à la réduction des émissions de carbone dans le cadre de l'événement. L'entreprise vise à construire un avenir plus vert en encourageant l'adoption de l'hydrogène en tant que source d'énergie propre et efficace.

Le festival est fier d'accueillir le Groupe Dilawri , le plus grand groupe automobile au Canada. Son engagement en faveur de l'excellence dans le domaine de l'automobile s'inscrit parfaitement dans le cadre de cet événement très dynamique. Les participants auront l'occasion d'explorer une sélection captivante de voitures exclusives sur la rue Crescent et le boulevard de Maisonneuve.

Le Festival revient également avec une vaste gamme d'activités qui s'adressent à toute la famille. La Compétition d'arrêt aux puits GameStop PlayStation , où les participants peuvent mettre à l'épreuve leurs compétences en matière de changement de pneus et vivre l'expérience d'un arrêt aux puits, comprend également la zone de jeu GameStop pour les passionnés de jeux vidéo.

"Les festivaliers peuvent également découvrir des présentations interactives, des expositions et des options de nourriture et de boissons alléchantes, il y en aura pour tous les goûts", a déclaré Jean-Paul Mouradian, copromoteur du festival et vice-président de Feldman Entertainment Quebec Inc. "Le festival s'étend maintenant sur quatre jours, ce qui laisse amplement le temps aux participants de se laisser emporter par cet engouement et de profiter de toutes les festivités offertes dans le cadre de ce festival qui est devenu si important pour notre communauté".

Ne manquez pas d'inscrire à votre agenda le Festival Grand Prix sur Crescent, qui se déroulera du 15 au 18 juin. Pour plus d'informations et de mises à jour sur le Festival, visitez le site crescentgrandprix.com .

Compétition d'arrêt aux puits des célébrités GameStop PlayStation - jeudi 15 juin à 13h15

Max Comtois , NHL

, NHL Julian Gauthier , NHL

, NHL Boko Imama, NHL

Patrice Bernier , MLS

, MLS Joey Scarpellino , Acteur

, Acteur Patrick Abellard , Acteur

, Acteur William Stanback , CFL

, CFL Elizabeth Giguère, La Force MTL

Samantha Isbell , La Force MTL

, La Force MTL Erich Preach, Comédien

Et plusieurs autres !

SOURCE The Feldman Agency

Renseignements: Veuillez contacter : Laurraine Leblanc, Téléphone : (438) 875-6543, Courriel : [email protected]; Relations Médias : Karine Delage, Téléphone : (416) 876-3329, Courriel : [email protected]; Partenariats : Erin Quinn, Téléphone : (647) 772-2440, Courriel : [email protected]