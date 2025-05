Festival Go Vélo MTL : Montréal s'apprête à accueillir deux grands événements cyclistes les 30 mai et 1er juin

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal et Vélo Québec informent la population que deux événements cyclistes d'envergure auront lieu les vendredi 30 mai et dimanche 1er juin, entraînant des perturbations importantes de la circulation dans plusieurs secteurs de l'est de Montréal.

Le Tour la Nuit, le 30 mai, et le Tour de l'Île de Montréal, le 1er juin, rassembleront des milliers de cyclistes de tous âges. Ces événements festifs et familiaux visent à promouvoir l'usage du vélo et à célébrer la mobilité active à Montréal. Cette année, les parcours se déploieront à l'est du boulevard Pie-IX.

Des fermetures de rues et des interdictions de stationnement sont à prévoir sur les parcours empruntés par les cyclistes. La Ville recommande aux automobilistes de respecter les interdictions de stationnement, de planifier leurs déplacements et d'opter pour le transport en commun ou d'envisager des itinéraires alternatifs.

Les détails des parcours, les horaires des fermetures de rues et les recommandations pour les citoyennes et citoyens sont disponibles sur le site Internet de Vélo Québec.

Tour la Nuit

Fermetures de rues de 19 h 30 à minuit

Le quadrilatère est formé par les rues Viau et Beaubien, de même que par les boulevards Henri-Bourassa et Langelier

Les rues seront rouvertes, par tronçon, au fur et à mesure du passage des cyclistes

Tour de l'Île

Fermetures de rues de 8 h 30 à 16 h

Les secteurs touchés sont au sud du boulevard Gouin et au nord de la rue Notre-Dame , entre le boulevard Pie-IX et la pointe est de l'île.

, entre le boulevard Pie-IX et la pointe est de l'île. Nous invitons les citoyennes et citoyens des secteurs de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles à consulter attentivement la carte Infocirculation. Pendant l'événement, la portion sud de ces secteurs sera enclavée et le pont Jean-Baptiste-Legardeur, en direction de Repentigny , constituera la seule voie d'accès et de sortie en voiture.

à consulter attentivement la carte Infocirculation. Pendant l'événement, la portion sud de ces secteurs sera enclavée et le pont Jean-Baptiste-Legardeur, en direction de , constituera la seule voie d'accès et de sortie en voiture. Les rues seront rouvertes, par tronçon, au fur et à mesure du passage des cyclistes

Six points de passage permettront le maintien de la circulation à l'extérieur des parcours : le pont Olivier-Charbonneau, l'autoroute métropolitaine, la rue Sherbrooke, l'avenue Souligny, le pont Jean-Baptiste-Legardeur et le pont Charles-De Gaulle.

Citations

« La Ville de Montréal est fière de soutenir ces rassemblements qui mettent en valeur notre engagement envers une mobilité durable et inclusive. C'est un rendez-vous annuel unique pour lequel nous travaillons plusieurs mois à l'avance afin d'en minimiser l'impact sur la mobilité. Nous remercions les Montréalaises et les Montréalais pour leur collaboration et leur patience durant ces journées exceptionnelles. » - Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal

« Le Tour la nuit et le Tour de l'Île de Montréal sont des événements emblématiques qui contribuent activement au développement de la culture cyclable et au rayonnement de notre métropole. Nous sommes reconnaissants du soutien logistique exceptionnel de la Ville de Montréal, qui rend leur tenue possible. » - Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec

SOURCE Ville de Montréal

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]; Justine Bérubé, conseillère en relations publiques et communication, Vélo Québec, 514 378-4242, [email protected]