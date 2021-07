J4DE, Roxane Bruneau, Judith Lussier, Sarahmée, Safia Nolin, Katherine Levac, et cinq drags internationales se joignent aux festivités!

MONTRÉAL, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le festival Fierté Montréal, présenté par TD, a annoncé ce matin la diffusion en présentiel sur la scène Casino de Montréal à l'Esplanade du Parc olympique, des spectacles Xcellence présenté par Trojan (11 août), FeminiX présentée par FIDO (12 août), MajestiX présenté par TD (13 août) et Cabaret Orgullo LatinX présenté par Le Casino de Montréal (14 août). Afin d'assurer le respect des mesures sanitaires, 2 500 billets pour chacun des soirs seront disponibles gratuitement au fiertemtl.com dès midi, aujourd'hui. L'ouverture des portes est prévue à 18 h pour un début des diffusions, parsemées d'animation et de surprises, dès 19 h 30 avec la présentation du spectacle IconiX, suivi par la projection du grand spectacle de la soirée à 20 h et d'un DJ set différent chaque soir. De plus, les artistes J4DE, Roxane Bruneau, Judith Lussier, Sarahmée, Katherine Levac, Safia Nolin, Aquaria, Alaska 5000, Jinkx Monsoon, Landon Cider et Trixie Mattel s'ajoutent à la programmation, promettant ainsi une édition des plus festives!

« Les assouplissements annoncés dans les dernières semaines ont permis à l'équipe du festival Fierté Montréal d'adapter sa programmation à la dernière minute afin d'offrir un espace où pourront se rassembler les communautés 2SLGBTQI+. La pandémie a eu des incidences très néfastes sur nos communautés. L'isolement des personnes vulnérables, dont celles de nos communautés, a été aggravé alors que la division sur les réseaux sociaux était à son comble et que plusieurs d'entre nous ont dû s'affirmer et faire leur coming-out dans la solitude, via un écran d'ordinateur. Il était primordial pour l'équipe de redoubler les efforts afin de rassembler nos communautés. » a mentionné Jean-François Perrier, Directeur général par intérim et directeur de production - graphique, web et imprimés.

Des artistes de renom s'ajoutent également à la programmation du festival. L'artiste multidisciplinaire libano-canadien J4DE fera partie du spectacle Xcellence présenté par Trojan le 11 août, alors que la chanteuse appréciée de toustes Roxane Bruneau se joint à la soirée FeminiX présentée par FIDO le 12 août, laquelle sera animée par l'incomparable Judith Lussier! Un nouvel événement, IconiX, présenté du 11 au 14 août dès 19 h 30 sur la scène Casino de Montréal à l'Esplanade du Parc olympique ainsi que le 14 août à 21 h sur la page Facebook du festival, permettra aux drags internationales Aquaria, Alaska 5000, Jinkx Monsoon, Landon Cider et Trixie Mattel de performer spécialement pour les fans québécois. De plus, Safia Nolin et Katherine Levac ont annoncé leur présence respective aux balados 2fxfslematin (11 août) et Entre deux lèvres (12 août). L'artiste mannequin et rappeuse Sarahmée se joint également à la soirée de clôture du 15 août, qui sera diffusée en direct via la page Facebook de Fierté Montréal.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés 2SLGBTQI+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2020, le festival a présenté son Édition 360 avec l'ensemble des activités se déroulant en mode virtuel en conformité avec les mesures sanitaires alors en place. En 2021, les festivités se tiendront du 9 au 15 août avec une programmation hybride alliant des activités en personne à des événements virtuels. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

SOURCE Célébrations de la Fierté Montréal

Renseignements: Demandes d'entrevues, Nathalie Roy, Consultante, relations de presse, [email protected], (514) 889-3622

Liens connexes

https://fiertemtl.com/