« Sarah est un membre précieux de notre Conseil depuis 2016 et pendant ce temps, l'association a grandement bénéficié de son expertise en défense des intérêts et en communications, déclare Karen Proud, présidente-directrice générale de Fertilisants Canada. En tant que présidente, Sarah continuera de guider l'association alors que nous défendons les intérêts de politiques qui reflètent les besoins d'affaires de nos membres auprès des gouvernements provinciaux et fédéral. »

« Le secteur des fertilisants, tout comme le monde dans lequel il opère, est en évolution, dit Mme Fedorchuk. J'ai bien hâte de collaborer avec les membres et le personnel de Fertilisants Canada à améliorer nos programmes, nos politiques et nos initiatives de communication entourant le commerce des fertilisants. En même temps, mettre en valeur le secteur canadien de l'agriculture à titre de chef de file mondial de l'exploitation durable et de l'atténuation des changements climatiques s'avère important. »

Mme Fedorchuk est vice-présidente, Affaires gouvernementales et publiques, pour The Mosaic Company en Amérique du Nord. Elle travaille chez Mosaic depuis plus de 10 ans, au cours desquels elle a occupé divers postes au sein de l'organisation. En plus de son rôle au Conseil d'administration de Fertilisants Canada, Mme Fedorchuk siège également au Conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital pour enfants Jim Pattison.

Sarah Fedorchuk succède à Brian Mark, directeur principal des ventes, Région Ouest, chez Nutrien. Mark, qui a siégé comme président depuis août 2018, démissionne du Conseil d'administration en date d'aujourd'hui.

« Brian a fait preuve d'un leadership hors du commun au cours des trois dernières années, en complétant avec succès le plan stratégique Vision 2025 et en demeurant au poste de président une année de plus afin d'assurer la réussite de la transition à la direction, dit Mme Proud. Je souhaite remercier Brian pour son leadership à titre de président et pour ses années de service au sein du Conseil d'administration de Fertilisants Canada. »

En plus de Mme Fedorchuk,le Conseil d'administration 2021-2022 de Fertilisants Canada comprend : (vice-président) Lindsay Kaspick, Koch Fertilizer Canada, ULC; Steve Biggar, Richardson International; Colin Braithwaite, K+S Potash Canada GP; Luke Burton, J.R. Simplot Company; Matt Conacher, Federated Co‑operatives Limited; Capser Kaastra, Sollio Agriculture; Greg Kennette, CF Industries; Don Kitson, International Raw Materials Ltd.; Cassandra Loomans, Sylvite Holdings Inc.; Jim MacEwen, MacEwen Agri-Centre Inc.; Duncan Pottinger, Nutrien; Gary Vogen, Yara North America; et Karen Proud, Fertilisants Canada.

Fertilisants Canada représente les fabricants, les grossistes et les distributeurs détaillants de fertilisants à l'azote, au phosphate, à la potasse et au soufre. L'industrie des fertilisants joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne par sa contribution annuelle de 23 milliards $ et plus de 76 000 emplois. À titre de porte-parole unifié de l'industrie canadienne des fertilisants, Fertilisants Canada s'efforce de promouvoir la distribution et l'utilisation sécuritaire, responsable et durable des fertilisants. Visitez le fertilizercanada.ca.

