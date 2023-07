Fermetures de nuit de l'autoroute 13 (Chomedey), en direction nord, à Laval, du 23 au 28 juillet

LAVAL, QC, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population des fermetures sur l'autoroute 13, en direction nord, et de ses voies de desserte, dans les nuits du 23 au 28 juillet. Ces entraves permettront la réalisation du chantier visant à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur cette autoroute, en asphaltant la chaussée.

Gestion de la circulation sur l'autoroute 13, en direction nord

Le 23 juillet de 22 h 30, au lendemain à 5 h

Fermeture complète de l'autoroute, entre la sortie n o 12 ( Boul. Samson / Boul. Notre-Dame / Boul. Saint-Martin ) et le boulevard Sainte-Rose ;

12 ( ) et le boulevard ; Entre 21 h et 5 h : fermeture des accès à l'autoroute depuis la voie de desserte, à la hauteur du boulevard Notre-Dame , et de l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie).

Le 24, 25, 26 et 27 juillet de 22 h 30, au lendemain à 5 h

Fermeture complète de l'autoroute, entre la sortie n o 12 ( Boul. Samson / Boul. Notre-Dame / Boul. Saint-Martin ) et l'autoroute 440 ;

12 ( ) et l'autoroute 440 ; Entre 21 h et 5 h : fermeture de l'accès à l'autoroute depuis la voie de desserte, à la hauteur du boulevard Notre-Dame .

Durant cette période, les usagers de la route seront invités à emprunter le chemin de détour balisé sur réseau.

La limite de vitesse sera réduite dans la zone de travaux. Des épisodes de congestion sont à prévoir, ainsi, le Ministère recommande d'éviter le secteur.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration et les invite, pour leur sécurité et celle des travailleurs, à respecter la signalisation en place.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511 pour s'informer sur les entraves en cours.

Le Ministère est présent sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724