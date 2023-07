Fermetures complètes de nuit sur l'autoroute 640, entre Saint-Eustache et Boisbriand

LAVAL, QC, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population des fermetures complètes, de soir et de nuit, sur l'autoroute 640, entre Saint-Eustache et Boisbriand, du 24 au 28 juillet. Ces entraves sont nécessaires afin de réaliser des travaux d'asphaltage sur ce tronçon de l'autoroute.

Gestion de la circulation

Du 24 au 27 juillet de 21 h 30, au lendemain à 5 h 30

Fermeture complète de l'autoroute 640, en direction ouest, entre la sortie n o 16 ( A-13 Sud/ Laval /Montréal ) et la sortie n o 14 (25 e avenue) ;

16 ( ) et la sortie n 14 ; Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 13, en direction nord, à l'autoroute 640 en direction ouest.

Durant cette période, les usagers de la route sont invités à emprunter le chemin de détour balisé sur le réseau.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début de ces travaux pourrait être reporté. Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511 pour s'informer sur les entraves en cours.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

