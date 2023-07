Fermetures complètes de nuit sur l'autoroute 50, à Mirabel, du 30 juillet au 4 août

LAVAL, QC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route des fermetures complètes à venir sur l'autoroute 50 (Guy-Lafleur), à Mirabel, et de ses bretelles d'accès. Les travaux se feront de nuit, du 30 juillet au 4 août, et viseront à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur l'autoroute.

Gestion de la circulation

Fermeture complète de l'autoroute 50, dans les deux directions, entre la route 329 (avenue Béthany) et la route 148 (Arthur-Sauvé)

Le 30 juillet de 22 h au lendemain à 6 h ;

Les 2 et 3 août de 21 h au lendemain à 6 h.

Fermeture complète de l'autoroute 50, dans les deux directions, entre le chemin Saint-Simon et la route 148 (Arthur-Sauvé)

Le 31 juillet et le 1er août de 21 h au lendemain à 6 h.

À noter :

Les bretelles d'accès à l'autoroute seront fermées par défaut selon le même horaire ;

Durant ces périodes, les usagers de la route seront invités à suivre les chemins de détour balisés sur le réseau ;

La limite de vitesse sera réduite dans la zone de travaux ;

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724