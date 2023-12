Fermeture temporaire de trois chemins multiusages dans le parc régional Kiamika

MONT-LAURIER, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé, le lundi 18 décembre 2023, à la fermeture temporaire de trois chemins multiusages situés dans le parc régional Kiamika, dans les municipalités de Chute-Saint-Philippe et de Lac-Saguay, et que la circulation y est interdite. La fermeture temporaire de ces chemins multiusages vise à restreindre l'accès aux véhicules à la digue Morier et au barrage Kiamika pour des raisons de sécurité, d'où l'importance pour les usagers et usagères de respecter la signalisation en vigueur. Ces chemins sont situés sur les terres du domaine de l'État dans la municipalité régionale de comté (MRC) Antoine-Labelle.

Fermeture temporaire de chemins - Parc régional Kiamika (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Coordonnées des fermetures temporaires des chemins multiusages

Accès au réservoir Kiamika à partir du chemin du Lac-des-Cornes, kilomètre 5A

Municipalité de Chute-Saint-Philippe

Parc régional Kiamika

Latitude : N 46° 41' 611''

Longitude : O 75° 07' 674''

Chemin du Panorama, kilomètre 14 ou chemin menant à la digue Morier

Municipalité de Chute-Saint-Philippe

Parc régional Kiamika

Latitude : N 46° 37' 471''

Longitude : O 75° 08' 165''

Chemin du Barrage-Kiamika, kilomètre 13 ou chemin menant au barrage Kiamika

Municipalité de Lac Saguay

Parc régional Kiamika

Latitude : N 46° 36' 392''

Longitude : O 75° 07' 643''

Période de fermeture : Ces chemins sont fermés de manière temporaire, depuis le 18 décembre 2023, pour une durée indéterminée.

Le Ministère invite les usagers et usagères de chemins du territoire public à faire preuve d'une grande prudence et à éviter tout déplacement non essentiel dans ces secteurs. De l'affichage et des barrières ont été installés sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers et usagères de la fermeture des chemins visés.

Bien que la stabilité de la digue ne soit plus un enjeu, des travaux s'y poursuivront au cours des prochaines semaines. La circulation du personnel du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ainsi que de ses sous-traitants sera donc permise durant cette période.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec le bureau de Mont-Laurier du ministère des Ressources naturelles et des Forêts au 819 623-5781.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Caroline Bujold

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts