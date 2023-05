Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan

SAINT-GEORGES, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs tient à informer la population que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée le 23 mai 2023, de 13 h à 19 h, et le 24 mai 2023, de 8 h à 19 h, pour réparer le système d'instrumentation sur le barrage. De plus, elle sera fermée du 5 au 9 juin 2023, de 9 h à 18 h, pour effectuer des inspections détaillées par nacelle ainsi que de l'auscultation.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parc

Tél. : 418 521-3991

https://twitter.com/EnvironnementQc

https://www.facebook.com/EnvironnementQc

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs