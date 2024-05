Fermeture préventive des ponts Pitfield dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce la fermeture préventive d'une durée indéterminée des ponts jumeaux Pitfield dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Les automobilistes de transit sont invités à utiliser le chemin de détour suivant (flèches en vert sur la carte) (Groupe CNW/Ville de Montréal)

Ces ponts, reliant les boulevards Gouin et Henri-Bourassa et jouxtant de part et d'autre l'autoroute 13, permettent les déplacements dans l'axe nord-sud, au-dessus du ruisseau Bertrand. Des enjeux de mobilité sont donc pressentis dans ce secteur sensible où l'on retrouve la présence de deux chantiers ayant un impact sur la mobilité : soit le boulevard Gouin, entre Toupin et Wood et le boulevard Henri-Bourassa, entre Pitfield et Félix-Leclerc.

Cette fermeture préventive fait suite à une inspection générale ayant mis en lumière une évolution des fissures présentes sur les deux structures. Des investigations supplémentaires seront réalisées au cours des prochains jours afin d'analyser les options et les scénarios à privilégier.

Dans l'intervalle, les automobilistes de transit sont invités à utiliser le chemin de détour suivant (flèches en vert sur la carte) : boulevard Gouin jusqu'à Sunnybrooke, puis l'autoroute 40 en direction est pour rejoindre l'A-13.

La Ville encourage les automobilistes à planifier leurs déplacements locaux à l'aide de la Carte Entraves et Travaux et à prévoir un temps de déplacement plus long qu'à l'habitude.

Une présence policière sera déployée sur le chemin de détour balisé afin d'assurer le respect des interdictions en vigueur sur les deux ponts. L'escouade mobilité sera également présente sur le terrain afin de faciliter les déplacements et veiller à la fluidité de la circulation dans ce secteur

Disponibilité médiatique :

Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, se rendra disponible pour répondre aux questions des médias à ce sujet. Pour solliciter une entrevue, veuillez utiliser les coordonnées suivantes :

Philippe Sabourin, porte-parole administratif, 514 923-1295

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Source et renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]