Fermeture du Service de pédopsychiatrie - la population de l'Est de Montréal risque encore d'être négligée

MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le Syndicat représentant le personnel professionnel et technique du CIUSSS de l'Est-de-l 'Île-de-Montréal (SCFP 5425) a appris que la direction de l'institution, derrière des portes closes, désire fermer son service de pédopsychiatrie, lequel dessert des milliers de jeunes patient(e)s.

Cette fermeture, si elle se concrétise, entraînera des conséquences importantes sur la qualité des services de santé offerts aux résident(e)s de ce secteur de Montréal, déjà en manque de service, notamment en matière de santé et de services sociaux.

Déjà, il ne reste qu'un pédopsychiatre à l'hôpital Maisonneuve Rosemont. La grande majorité des évaluations psychiatriques pour la clientèle de l'est se fait maintenant à l'Hôpital Rivière-des-Prairies, situé plusieurs kilomètres plus loin.

« C'est déjà inacceptable d'obliger une clientèle aussi vulnérable et souvent sans ressource à se déplacer dans le nord de l'île pour les évaluations psychiatriques. Mais c'est tout simplement impensable de le faire également pour les suivis thérapeutiques qui sont eux beaucoup plus nombreux et fréquents », a déclaré Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP.

Ce qui irrite le plus les représentant(e) s du syndicat, c'est la méthode unilatérale qu'emploie le CIUSSS pour arriver à ses fins.

« Pourtant, la convention collective est claire, l'employeur se doit d'informer le syndicat au moins deux mois avant toute réorganisation de ce type. Or, les employé(e)s ont été informé(e)s des changements par leurs gestionnaires, et à l'heure actuelle, nous demeurons tous sans nouvelle. Au-delà des impacts importants sur la vie de nos membres, nous sommes extrêmement préoccupés pour la qualité des services à la population que nous desservons, » de dire Geneviève France Donardin, présidente par intérim du syndicat.

Selon la partie syndicale, la population de l'Est de l'île de Montréal est parmi les plus vulnérables de l'île de Montréal. Il serait complètement irresponsable que le CIUSSS aille de l'avant avec un tel projet. Elle souhaite par le biais de ce communiqué alerter la population et les autorités gouvernementales afin de faire reculer l'institution.

Le SCFP section locale 5425 représente tous-tes les techniciens (nes) et professionnels (les) du CIUSSS de l'Est-de-l 'Île-de-Montréal, c'est-à-dire près de 2 300 membres de plus de 66 titres d'emploi différents, lesquels sont répartis dans les 45 installations du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications du SCFP, 514 802-2802